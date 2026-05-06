【速報】円相場が一時1ドル155円台前半に上昇

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外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台後半でのもみあいが続いていたが、円買い圧力が強まり、一時155円台前半に上昇した。

政府・日銀による追加の円買い介入が警戒される中で急伸となった。