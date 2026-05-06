ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】円相場が一時1ドル155円台前半に上昇 【速報】円相場が一時1ドル155円台前半に上昇 【速報】円相場が一時1ドル155円台前半に上昇 2026年5月6日 13時52分 FNNプライムオンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台後半でのもみあいが続いていたが、円買い圧力が強まり、一時155円台前半に上昇した。政府・日銀による追加の円買い介入が警戒される中で急伸となった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「車なかったら医者も行けない」「もうちょっと乗ろうかと」免許返納悩みつつ…高齢ドライバー葛藤 全国初『高齢者講習』特化専門校に密着「今年何年？」に「2014年」誤答 一時停止見逃し“ヒヤリ進入”も 天才建築家アントニ・ガウディ没後100年を節目に“砂の芸術”で表現 鳥取砂丘・砂の美術館で“情熱の国”「スペイン」テーマに展覧会【鳥取発】 「奇跡」鉄道ファン感動 JR松本駅で「まつもとぉ〜まつもとぉ〜」復活 声の主は「アルプスの少女ハイジ」のナレーションも務めた声優・沢田敏子さん 音声が響くのは1日29回