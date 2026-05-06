声優で、舞台女優としても活動する佐藤舞（31）が6日、Xを更新し、すでに結婚しており、第1子を妊娠したと報告した。

佐藤は「本日誕生日を迎えました！」と、まずは誕生日を迎えたことを伝え、「たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございます！」「そしていつもお世話になっている関係者の皆様、応援してくださっている皆様へご報告です。」と書き込み、手書き文書をアップした。

書面には「皆様へ 私事ではございますが、数年前に結婚しており この度、新しい命を授かりました事をご報告させていただきます」とつづり、相手については「一般の方です」とした。

現在の体調については「現在は安定期に入り体調も落ち着いてきております。出産は秋頃を予定しており、周りに支えていただきながら日々を過ごしております」と明かした。

そして「これからも温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」と締めた。

佐藤は1995年（平7）5月6日生まれ、秋田県出身。2016年に「ニーノとミーヤのおうちきねんび」で声優デビュー。「iiiあいすくりん」茶々役、「けものフレンズ3」アカミミガメ役など、テレビに加えウエブアニメや、ゲーム作での声優や、舞台にも出演経験がある。