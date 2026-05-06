◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーヤクルト（5月6日、東京ドーム）

9連戦最後の試合。巨人はここまで3勝5敗としていますが、1つでも貯金を増やしたいところです。現在、巨人はリーグ3位で貯金は「2」。2位のヤクルトとのゲーム差は2.5となっています。

先発は竹丸和幸投手。前回ヤクルト相手に投げたのは4月10日の東京ドーム。5回2/3を投げ、8安打ながらも1失点に抑え、勝利投手になりました。前回は岩田幸宏選手に2安打を献上しましたが、岩田選手はベンチスタート。1番に座ったヤクルトの並木秀尊選手とは初対戦。どんな立ち上がりを見せるのか、5勝目への期待がかかります。

解説は野村謙二郎さん。この日の見どころはやはり両投手と語りました。

「ジャイアンツの竹丸和幸は5回くらいから球威が・・・というのがある。5試合中4試合はドームで投げているので、得意にしていると思いますが、突然、フォアボールが出たり、ボールがうわずったりするケースがある。ルーキーでこれだけ投げれば十分なんですが、できれば6回まで投げて欲しい。野球は7回からが難しいのでね」と竹丸投手について語ると、山野太一投手については「別人じゃないかと思うくらいマウンド度胸がついて、いいピッチャー」と評価しました。

また、ヤクルトについては「若い選手がかなり力をつけてきている。故障のベテランが上がってきても出られるか、となりそうなくらいね。あとは、作戦面でバントをしないのがどこまで通用するか。この位置にいると、プレッシャーが徐々にかかってくる。若手が多いだけに連敗したらどうなるかというのもあるので、気にはなります」

プレーボールは午後2時です。