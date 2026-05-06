オードリー春日俊彰（47）が5日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。温厚な伊集院光を激怒させた収録現場の目撃者として証言した。

番組ではゲストの「私が食らった一言」というコーナーを実施。オズワルド伊藤俊介がプロ野球順位麗水番組で、伊集院から「これ以上、伊藤が出るなら俺はでない、ってマネジャーに言った」と言われた一言について検証した。

MCオードリー若林正恭は「なんだよ、これ、やべぇじゃねぇか」とポツリ。現場にいた春日が「なぜ、こうなったのか、あの伊集院さんがね、ここまでね」と話すと、若林は「伊集院さんが怒るなんてないよ」とあきれるように言った。

この番組は4月11日にテレビ東京で放送された「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ」の収録で、伊藤は横浜DeNAベイスターズ、伊集院は北海道日本ハムファイターズ、春日は埼玉西武ライオンズのファン代表として参加していた。

ただ伊藤は野球知識が“にわか”であることをネタにされている。にもかかわらず、番組では今季のローテ予想議論で白熱し、伊集院に「オマエに藤浪の何が分かるんだ！」とキレたところ、伊集院から「オマエに野球の何が分かるんだ」とブチ切れられていた。

伊藤は「春日さんも現場にいらっしゃった」と紹介。若林が「オマエ、知ってるわけだよね」と振ると春日は「もちろん知ってるし、パ・リーグ側、セ・リーグ側で分かれてね、伊集院さんは日ハムファンじゃないですか。順位順に座ってまして昨シーズンの。で、伊集院さんが2位の所に座って、私が（西武が）5位だったから後ろの段だったの。真ん前が伊集院さんで、視線の先に伊藤くんがいるわけ。このラインですごい見ていて…」と説明。

若林は「じゃあ、ネット裏でみてるんだ」と合いの手を入れた。春日は「バックネット裏の一番高い席」と話すと若林は「映っちゃう所で」とツッコんだ。春日は「映っちゃう所で、各球団がスピードガン構えてる所」と話してスタジオは大爆笑になった。

若林が「これさ…マジギレですか？」と尋ねた。春日は「これね、マジギレです」と断定した。若林が「春日から見て、現場にいたんでしょ？（伊集院の怒りぶりは）段々って感じ？」と尋ねた。春日は「私も久方ぶりに出してもらった、3年ぶりぐらい。（伊藤は出演3年目でしょ）ここでお笑いに走っちゃったから、諸先輩型が育ててきたのに『裏切られた』まではいかないけれども…自分が好きな趣味に新しい人が入ってきて、成長していくのをみるのが楽しいじゃん。それが諸先輩方にあったみたいで、どうやら」と伊集院の怒りの検証を報告した。

若林は「オマエ、何、春日に解説させてんだよ」と伊藤をたしなめた。伊藤は必死に「それはいいじゃないですか」とつぶやいた。