新助っ人・コックス選手が今季絶望となったことを受けて、DeNAの木村球団社長は積極的な補強に乗り出す意向を示しました。

来日1年目のコックス選手は、4月8日の中日戦に先発し、3回45球、5安打(1本塁打)1四球の2失点。翌9日に登録を抹消され、この度「左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術」を終了したと発表しました。

コックス選手の状態について、DeNAの木村球団社長は「今シーズン投げるってことは現実的ではない」と断言。契約に関するコミュニケーションは未だ取っていないと説明しました。

チームは首位と3.5ゲーム差の4位。助っ人外国人が戦線離脱となる苦しいチーム状況には、「元々、シーズン中の選手獲得は想定していた。今回の事態を受けて、より国際担当のほうには代わりとなる選手、先発できる選手をリストアップしてもらっている。海外、国内、日本人、外国人あらゆる可能性というのを今後今まで以上に検討していく必要がある」と積極補強の意向を示しました。

加えて、登録抹消中のデュプランティエ投手については、復帰のメドを非公開としつつも、「DOCKでリハビリをしている。ディプランティエ選手に早く戻ってきてもらうっていうところは最善を尽くしたいと思っています」と話しました。