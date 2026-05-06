自然界では爆発的に増え続ける外来種の動物たちによって、在来の生態系を大きく脅かしています。ただ日本に持ち込まれた外来種たちは、元々食用として持ち込まれたものが多いそうです。



【漫画】『狩猟体験行ってみたレポ』（全編を読む）

漫画家・あおばさんの作品『おいしい外来種 獲って食べてみた』からの抜粋エピソード『狩猟体験行ってみたレポ』では狩猟に興味を抱き、外来種や有害鳥獣を実際に食べてみた作者の実体験が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約2.5万いいねを獲得し注目を集めました。



作者は以前より狩猟に興味があり、とある猟師さんのインタビュー動画から狩猟を体験できる場所があると知ります。さっそく作者はそれに参加するために千葉県の山奥へと向かうのでした。



狩猟体験の1日目は、野生動物についての学習から始まります。主催者によると現在千葉県内では、キョンをはじめとした有害鳥獣が爆発的に増加しているにも関わらず、猟師の減少も著しいそうです。座学の後は実際に山へ足を踏み入れます。そこでは、キョンの糞や食べられた枝葉ばかり見つかりました。



山を降りた後は、お楽しみのジビエ試食会へと移ります。ジビエ試食会では、まずイノシシのハツ（心臓）、レバー（肝臓）、フワ（肺）をいただきました。味や風味は豚より強い感じで、とくにフワはマシュマロのような面白い食感だそうです。



そして次の日、メインイベントである捕らえた獲物の解体がおこなわれます。すでに箱罠にイノシシが掛かっているとのことで、参加者たちは罠の場所に向かいました。



箱罠には、大小2頭のイノシシがかかっていました。猟師は「心の準備をしてくださいね」と忠告したあと、イノシシにトドメを刺す電気ヤリを打ち込みます。イノシシはヤリを打ち込んだ瞬間、身体を硬直させ、力なく崩れ落ちました。



そして箱罠からイノシシを取り出したあと、耳の後ろあたりにナイフを突き刺し放血させると、2頭のイノシシは完全に絶命します。



血抜きのため小さいイノシシを逆さにして持つと、ケモノ独特の臭いやまだ温かい体のぬくもりがじんわりと伝わります。有害鳥獣であっても彼らも必死に生きている命であると、作者は思い知るのでした。



血抜きしたイノシシたちを持ち帰ると、すぐさま解体作業へと移ります。猟師の手ほどきのもと、参加者たちで解体をおこないました。自らの手で解体したイノシシの味は、本当に美味しかったようです。



その後はキョンの皮を使ったレザークラフト体験をおこない、狩猟体験の全行程が終了します。この体験を経て作者は、有害鳥獣や家畜も含めて、人間の犠牲となった動物たちへの敬意が大切だと思うのでした。



読者からは「ジビエ体験やってみたい！」「自分も命に感謝しようと思う」などの声が寄せられています。そこで、作者のあおばさんに話を聞きました。



狩猟体験は人生において鮮烈なものとなった

―狩猟体験について描こうとお考えになったきっかけについて教えてください。



元々狩猟に興味があり、軽い気持ちで狩猟体験に申し込みました。しかし、そこでの体験は人生において鮮烈なものとなり、これは描いて残しておかなければならないと思いレポ漫画という形にしました。



―作品内では「狩猟免許を取るかどうかはもう少し考えてみよう」と話されていましたが、現在は取得されたのでしょうか？



現在、まだ免許は取得していません。獲物を捕った際のとどめ刺しが自分にできるかどうかという点で、二の足を踏んでいる状態です。



ただ、いずれは取得したいと考えています。



―同作で登場した外来種以外にも、食べたものはありますか？



アライグマ、ブルーギル、ブラックバス、アメリカナマズ、ブラウントラウト、ダントウボウ、セイヨウタンポポ、キクイモなどを食べた経験があります。おもに、生態系に影響を与える恐れのある外来種をターゲットにしています。



最近、フェモラータオオモモブトハムシという外来昆虫の幼虫を捕まえて食べました！茹でて二〜三日おくと杏仁豆腐の風味がするとのことで、実際食べてみると本当に杏仁豆腐でビックリしました！今後も色々な外来種を捕まえて食べ、その模様を漫画にして発信していきたいと考えています！



ただいま、初書籍『おいしい外来種 獲って食べてみた』が発売中です！この本だけの特別編も収録していますので、ぜひお読みいただけたらと思います。



（海川 まこと／漫画収集家）