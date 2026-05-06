【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは天気予報
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、時間の最小単位、理解を助けるための説明、そして気象に関連する用語という、3つの言葉を用意しました。日常の知識をフル活用して、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□な
かい□□
き□□ふう
ヒント：きわめて短い時間や一瞬のこと。物事の意味や内容を分かりやすく説明すること。そして、時期によって方向が変わる自然現象のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せつ」を入れると、次のようになります。
せつな（刹那）
かいせつ（解説）
きせつふう（季節風）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、仏教由来の時間の表現、情報の伝達に欠かせない言葉、そして自然現象を表す言葉を組み合わせました。共通の「せつ」という音が、時の概念から季節と共に移ろう風までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが多角的に広がる感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、時間の最小単位、理解を助けるための説明、そして気象に関連する用語という、3つの言葉を用意しました。日常の知識をフル活用して、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□な
かい□□
き□□ふう
ヒント：きわめて短い時間や一瞬のこと。物事の意味や内容を分かりやすく説明すること。そして、時期によって方向が変わる自然現象のことを思い浮かべてみてください。
↓
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正解：せつ正解は「せつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せつ」を入れると、次のようになります。
せつな（刹那）
かいせつ（解説）
きせつふう（季節風）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、仏教由来の時間の表現、情報の伝達に欠かせない言葉、そして自然現象を表す言葉を組み合わせました。共通の「せつ」という音が、時の概念から季節と共に移ろう風までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが多角的に広がる感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)