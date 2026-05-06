タレント、グラビアアイドルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する弓川いち華（30）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ツインテールのミニスカ・コスチュームのレースクイーン・ショットを披露した。

「#SUPERGT Rd.2 FUJI 5/3.4 富士スピードウェイ 9号車PACIFIC ウマ娘 NAC BMWは22位でレースを終えました。応援ありがとうございました」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦決勝のチーム成績を報告。

ツインテールのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし、「暑かったり強風のなか皆さん沢山撮影してくれたり、声をかけてくれて感謝です」「また次も夏の富士で」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「カワ格好いい」「ツインテ斜め分けに萌える」「綺麗で可愛い」「カワイイじゃん」「2日間お疲れ様ー！」などの声が寄せられている。

弓川は、2015年にアイドルグループのメンバーとしてデビュー。グラビアタレントに転身し、23年にミスFLASH第17代目グランプリを受賞。25年にスーパーGTに参戦する「K-tunes Racing」のレースアンバサダーユニット「WinG」としてレースクイーンデビュー。同年のRAアワード2025新人賞を受賞した。

26年は、「PACIFIC RACING TEAM」の「パシフィックフェアリーズ」などで活動。大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB85・W59・H88。血液型AB。趣味は、UFOキャッチャー、激辛料理、飼ってる犬猫と遊ぶこと。