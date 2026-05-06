お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が6日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。義母とのユニークな関係を明かした。

23年に当時19歳だったタレント・奥森皐月と結婚した岩井。同番組で「夫婦円満の秘訣（ひけつ）」の話題になり、「ちょっと変化球ですけど、向こうの母親とめっちゃ仲いい」と告白。「こないだも電話がかかってきて、“おいしいラーメン屋ない？”って聞かれたから、“近くにいるんで一緒に行きましょう”って2人で」と明かすと、スタジオでは「えーっ！」とどよめきが。

そして「ちょっと変な人なんで。仮面ライダーが好きで、向こうの実家で普通にライダーベルトをしてる」と明かすと、事情を知る相方・澤部佑は「お義母さんがライダーベルトしてる」と補足した。

さらに澤部は「こないだ俺らのライブをお義母さんが見に来てくれて」と回想。「楽屋で“こないだね、映画を見に行ったんだけど、あそこの変身シーンがね”とか、義理の母親と息子がずっと仮面ライダーの話をしてる」と暴露した。岩井は「妻と俺の共通の友だちみたいな感じになっちゃって」と説明していた。