『鬼滅の刃』無限城編 第一章より「つまんでつなげてますこっと」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」を2026年4月 第5週より発売する。全10種で価格は400円。
2026年4月 第5週発売「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」(全10種・400円)
「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」は、つままれている姿がとってもかわいい、「鬼滅の刃」の「つまんでつなげてますこっと」の第4弾。全種ボールチェーンver.とカニカンver.があるので、つなげることもできる。
○ラインナップ
竈門 炭治郎（ボールチェーンver.）
竈門 炭治郎（カニカンver.）
冨岡 義勇（ボールチェーンver.）
冨岡 義勇（カニカンver.）
狛治（ボールチェーンver.）
狛治（カニカンver.）
恋雪（ボールチェーンver.）
恋雪（カニカンver.）
猗窩座（ボールチェーンver.）
猗窩座（カニカンver.）
竈門 炭治郎（ボールチェーンver.）
竈門 炭治郎（カニカンver.）
冨岡 義勇（ボールチェーンver.）
冨岡 義勇（カニカンver.）
狛治（ボールチェーンver.）
狛治（カニカンver.）
恋雪（ボールチェーンver.）
恋雪（カニカンver.）
猗窩座（ボールチェーンver.）
猗窩座（カニカンver.）
2026年4月 第5週発売「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」(全10種・400円)
「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」は、つままれている姿がとってもかわいい、「鬼滅の刃」の「つまんでつなげてますこっと」の第4弾。全種ボールチェーンver.とカニカンver.があるので、つなげることもできる。
竈門 炭治郎（ボールチェーンver.）
竈門 炭治郎（カニカンver.）
冨岡 義勇（ボールチェーンver.）
冨岡 義勇（カニカンver.）
狛治（ボールチェーンver.）
狛治（カニカンver.）
恋雪（ボールチェーンver.）
恋雪（カニカンver.）
猗窩座（ボールチェーンver.）
猗窩座（カニカンver.）
竈門 炭治郎（ボールチェーンver.）
竈門 炭治郎（カニカンver.）
冨岡 義勇（ボールチェーンver.）
冨岡 義勇（カニカンver.）
狛治（ボールチェーンver.）
狛治（カニカンver.）
恋雪（ボールチェーンver.）
恋雪（カニカンver.）
猗窩座（ボールチェーンver.）
猗窩座（カニカンver.）