バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」を2026年4月 第5週より発売する。全10種で価格は400円。

2026年4月 第5週発売「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」(全10種・400円)

「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」は、つままれている姿がとってもかわいい、「鬼滅の刃」の「つまんでつなげてますこっと」の第4弾。全種ボールチェーンver.とカニカンver.があるので、つなげることもできる。

○ラインナップ

竈門 炭治郎（ボールチェーンver.）

竈門 炭治郎（カニカンver.）

冨岡 義勇（ボールチェーンver.）

冨岡 義勇（カニカンver.）

狛治（ボールチェーンver.）

狛治（カニカンver.）

恋雪（ボールチェーンver.）

恋雪（カニカンver.）

猗窩座（ボールチェーンver.）

猗窩座（カニカンver.）

竈門 炭治郎（ボールチェーンver.）

竈門 炭治郎（カニカンver.）

冨岡 義勇（ボールチェーンver.）

冨岡 義勇（カニカンver.）

狛治（ボールチェーンver.）

狛治（カニカンver.）

恋雪（ボールチェーンver.）

恋雪（カニカンver.）

猗窩座（ボールチェーンver.）

猗窩座（カニカンver.）