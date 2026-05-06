ドラゴンボール、フラットガシャポンにクリアラバーコースター登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」を2026年5月 第3週 より発売する。全7種で価格は400円。
2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」(全7種・400円)
「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」は、孫悟空やブルマ、亀仙人などおなじみの『ドラゴンボール』キャラクターが透明感のあるクリアラバーコースターになったアイテム。レトロな雰囲気の色使いにも注目したい。
○ラインナップ
孫悟空＆ブルマ
孫悟空＆チチ
亀仙人
孫悟空
ランチ
ピラフ
孫悟空＆クリリン
孫悟空＆ブルマ
孫悟空＆チチ
亀仙人
孫悟空
ランチ
ピラフ
孫悟空＆クリリン
2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」(全7種・400円)
「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」は、孫悟空やブルマ、亀仙人などおなじみの『ドラゴンボール』キャラクターが透明感のあるクリアラバーコースターになったアイテム。レトロな雰囲気の色使いにも注目したい。
○ラインナップ
孫悟空＆ブルマ
孫悟空＆チチ
亀仙人
孫悟空
ランチ
ピラフ
孫悟空＆クリリン
孫悟空＆ブルマ
孫悟空＆チチ
亀仙人
孫悟空
ランチ
ピラフ
孫悟空＆クリリン