バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」を2026年5月 第3週 より発売する。全7種で価格は400円。

2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」(全7種・400円)

「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」は、孫悟空やブルマ、亀仙人などおなじみの『ドラゴンボール』キャラクターが透明感のあるクリアラバーコースターになったアイテム。レトロな雰囲気の色使いにも注目したい。

○ラインナップ

孫悟空＆ブルマ

孫悟空＆チチ

亀仙人

孫悟空

ランチ

ピラフ

孫悟空＆クリリン

孫悟空＆ブルマ

孫悟空＆チチ

亀仙人

孫悟空

ランチ

ピラフ

孫悟空＆クリリン