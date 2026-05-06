タレントの板野友美さん（34）が6日、自身のSNSを更新し、所属事務所を退社して独立することを発表しました。

板野さんはインスタグラムに「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。15歳から19年間、本当にお世話になりました」と報告。

続けて「思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」と振り返りました。

また、「昨年、芸能活動20周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました。その中で、“もう一歩、自分で進んでみたい”と思うようになり、この決断に至りました。正直、不安が全くないわけではありません。でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです」とこれからへの期待を明かしつつ「今後とも、マイペースな私ですが温かく見守っていただけましたら幸いです」とコメントしています。

板野さんは、AKB48の1期生メンバーとしてデビュー。“神7”の1人として人気を集め、2013年にグループを卒業。2021年にはプロ野球・ヤクルトの高橋奎二投手と結婚、同年に第1子となる女の子の出産を発表していました。その後も、タレントやプロデュース業を中心に多方面で活躍しています。