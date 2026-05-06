開幕14戦無敗の新記録で20年ぶりの欧州CL決勝進出!! アーセナル率いるアルテタ監督「素晴らしい夜。新たな歴史を作った」
アーセナルがアトレティコ・マドリーを退け、20年ぶりのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)での決勝進出を決めた。チームを率いるミケル・アルテタ監督は試合後、「歴史を作った」と語った。英『スカイスポーツ』が伝えている。
4月28日の敵地での第1戦を1-1で終えたアーセナルは、5日にホーム開催の第2戦を迎えた。前半44分にMFブカヨ・サカがネットを揺らして2試合合計で勝ち越すと、アトレティコの反撃を許さずに逃げ切って第2戦1-0とし、2試合合計2-1として決勝へと駒を進めた。
今季の欧州CLでアーセナルは無類の強さを示しており、リーグフェーズを無傷の8連勝で首位通過。決勝トーナメントに入っても、1回戦でレバークーゼン(第1戦△1-1、第2戦○2-0)、準々決勝でスポルティング(第1戦○1-0、第2戦△0-0)、そして準決勝でアトレティコ(第1戦△1-1、第2戦○1-0)を相手に1試合も落とすことなく、11勝3分けの無敗で決勝へと辿り着いた。
『スカイスポーツ』によると、欧州CLで開幕から14試合無敗は史上初。そして、今季公式戦41勝目を挙げて、70-71シーズンに記録したクラブ最多勝利記録に、さらに今季公式戦30回目となるクリーンシートを達成し、93-94シーズンのクラブ記録に並ぶこととなった。
盤石の戦いで頂点にあと一つと迫ったアルテタ監督は「素晴らしい夜だった。我々はまた共に新たな歴史を作った。我々は全力を尽くし、選手たちがは素晴らしい仕事をしてくれた。20年ぶり、そしてクラブ史上2度目となるチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしたんだ」と振り返りつつ、サポーターへの感謝も示した。
「このクラブに関わるすべての人を誇りに思う。サポーターたちが作り出した雰囲気、そしてエネルギーが特別なものにしてくれた。スタジアムであんな感覚を味わったことは今までなかった」
なお、決勝ではバイエルンvsパリSGの勝者と対戦することとなる。
4月28日の敵地での第1戦を1-1で終えたアーセナルは、5日にホーム開催の第2戦を迎えた。前半44分にMFブカヨ・サカがネットを揺らして2試合合計で勝ち越すと、アトレティコの反撃を許さずに逃げ切って第2戦1-0とし、2試合合計2-1として決勝へと駒を進めた。
『スカイスポーツ』によると、欧州CLで開幕から14試合無敗は史上初。そして、今季公式戦41勝目を挙げて、70-71シーズンに記録したクラブ最多勝利記録に、さらに今季公式戦30回目となるクリーンシートを達成し、93-94シーズンのクラブ記録に並ぶこととなった。
盤石の戦いで頂点にあと一つと迫ったアルテタ監督は「素晴らしい夜だった。我々はまた共に新たな歴史を作った。我々は全力を尽くし、選手たちがは素晴らしい仕事をしてくれた。20年ぶり、そしてクラブ史上2度目となるチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしたんだ」と振り返りつつ、サポーターへの感謝も示した。
「このクラブに関わるすべての人を誇りに思う。サポーターたちが作り出した雰囲気、そしてエネルギーが特別なものにしてくれた。スタジアムであんな感覚を味わったことは今までなかった」
なお、決勝ではバイエルンvsパリSGの勝者と対戦することとなる。