開幕14戦無敗の新記録で20年ぶりの欧州CL決勝進出!! アーセナル率いるアルテタ監督「素晴らしい夜。新たな歴史を作った」

開幕14戦無敗の新記録で20年ぶりの欧州CL決勝進出!! アーセナル率いるアルテタ監督「素晴らしい夜。新たな歴史を作った」