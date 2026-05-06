[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](サガスタ)

※14:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 神山京右

DF 26 安藤寿岐

DF 76 磯谷駿

MF 6 櫻井辰徳

MF 20 豊田歩

MF 22 弓場堅真

MF 29 田中雄大

MF 43 芳野凱斗

MF 47 伊澤璃来

FW 88 塩浜遼

控え

GK 12 松原颯汰

DF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 坂本亘基

MF 13 城定幹大

MF 14 堺屋佳介

MF 18 玄理吾

MF 41 松岡響祈

FW 15 酒井宣福

FW 19 鈴木大馳

監督

小菊昭雄

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 47 桃井玲

DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 4 二階堂正哉

DF 14 河村匠

DF 34 鄭翔英

DF 66 ムン・ミン

MF 8 東條敦輝

MF 16 田制裕作

MF 32 高柳郁弥

FW 9 篠田大輝

FW 10 三木直土

控え

GK 1 寺沢優太

DF 18 荒井涼

MF 2 藤田一途

MF 15 木内達也

MF 27 本保奏希

FW 24 星景虎

FW 72 チャ・ウォンジュン

監督

林健太郎