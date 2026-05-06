鳥栖vs鳥取 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](サガスタ)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 6 櫻井辰徳
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
MF 29 田中雄大
MF 43 芳野凱斗
MF 47 伊澤璃来
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 坂本亘基
MF 13 城定幹大
MF 14 堺屋佳介
MF 18 玄理吾
MF 41 松岡響祈
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 14 河村匠
DF 34 鄭翔英
DF 66 ムン・ミン
MF 8 東條敦輝
MF 16 田制裕作
MF 32 高柳郁弥
FW 9 篠田大輝
FW 10 三木直土
控え
GK 1 寺沢優太
DF 18 荒井涼
MF 2 藤田一途
MF 15 木内達也
MF 27 本保奏希
FW 24 星景虎
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 6 櫻井辰徳
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
MF 29 田中雄大
MF 43 芳野凱斗
MF 47 伊澤璃来
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 坂本亘基
MF 13 城定幹大
MF 18 玄理吾
MF 41 松岡響祈
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 14 河村匠
DF 34 鄭翔英
DF 66 ムン・ミン
MF 8 東條敦輝
MF 16 田制裕作
MF 32 高柳郁弥
FW 9 篠田大輝
FW 10 三木直土
控え
GK 1 寺沢優太
DF 18 荒井涼
MF 2 藤田一途
MF 15 木内達也
MF 27 本保奏希
FW 24 星景虎
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎