[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](ロートF)

※14:00開始

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 27 中山雅斗

DF 33 佐藤大翔

DF 36 石井大生

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

MF 54 川崎修平

FW 17 田村翔太

控え

GK 1 宮澤樹

DF 2 高畠捷

DF 8 吉田新

DF 22 生駒稀生

MF 11 佐藤諒

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ

FW 14 望月想空

監督

大黒将志

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 6 舘野俊祐

DF 11 堤奏一郎

DF 40 川上竜

MF 14 住田将

MF 15 福井和樹

MF 37 家坂葉光

MF 41 野瀬龍世

FW 9 島田拓海

FW 29 菅原龍之助

控え

GK 31 関沼海亜

DF 13 美馬和也

DF 66 金潤識

MF 7 木匠貴大

MF 26 土肥航大

MF 36 森村俊太

FW 28 東家聡樹

FW 88 松本孝平

FW 99 ヴィニシウス・ソウザ

監督

藪田光教