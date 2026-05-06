奈良vsFC大阪 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](ロートF)
※14:00開始
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
MF 11 佐藤諒
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 6 舘野俊祐
DF 11 堤奏一郎
DF 40 川上竜
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 13 美馬和也
DF 66 金潤識
MF 7 木匠貴大
MF 26 土肥航大
MF 36 森村俊太
FW 28 東家聡樹
FW 88 松本孝平
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
※14:00開始
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
MF 11 佐藤諒
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 6 舘野俊祐
DF 11 堤奏一郎
DF 40 川上竜
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 13 美馬和也
DF 66 金潤識
MF 7 木匠貴大
MF 26 土肥航大
MF 36 森村俊太
FW 28 東家聡樹
FW 88 松本孝平
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教