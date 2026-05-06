[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](ピースタ)

※13:00開始

主審:傅明

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 13 波多野豪

DF 4 エドゥアルド

DF 22 翁長聖

DF 48 照山颯人

MF 3 関口正大

MF 8 岩崎悠人

MF 17 高畑奎汰

MF 21 ディエゴ・ピトゥカ

MF 24 山田陸

MF 41 長谷川元希

FW 9 チアゴ・サンタナ

控え

GK 1 後藤雅明

DF 23 米田隼也

DF 25 櫛引一紀

MF 5 山口蛍

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 33 笠柳翼

MF 34 松本天夢

FW 11 ノーマン・キャンベル

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 1 レナート・モーザー

DF 6 大森博

DF 18 田上大地

DF 48 立田悠悟

MF 5 小倉幸成

MF 8 江坂任

MF 22 一美和成

MF 28 松本昌也

MF 45 ブラウンノア賢信

MF 51 白井康介

FW 98 ウェリック・ポポ

控え

GK 52 濱田太郎

DF 4 阿部海大

DF 26 本山遥

MF 7 竹内涼

MF 27 木村太哉

MF 66 西川潤

MF 88 山根永遠

FW 9 レオ・ガウショ

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之