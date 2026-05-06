長崎vs岡山 スタメン発表
[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](ピースタ)
※13:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 48 照山颯人
MF 3 関口正大
MF 8 岩崎悠人
MF 17 高畑奎汰
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 1 後藤雅明
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
MF 5 山口蛍
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 レナート・モーザー
DF 6 大森博
DF 18 田上大地
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 22 一美和成
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 51 白井康介
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 52 濱田太郎
DF 4 阿部海大
DF 26 本山遥
MF 7 竹内涼
MF 27 木村太哉
MF 66 西川潤
MF 88 山根永遠
FW 9 レオ・ガウショ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※13:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 48 照山颯人
MF 3 関口正大
MF 8 岩崎悠人
MF 17 高畑奎汰
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 1 後藤雅明
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 レナート・モーザー
DF 6 大森博
DF 18 田上大地
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 22 一美和成
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 51 白井康介
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 52 濱田太郎
DF 4 阿部海大
DF 26 本山遥
MF 7 竹内涼
MF 27 木村太哉
MF 66 西川潤
MF 88 山根永遠
FW 9 レオ・ガウショ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之