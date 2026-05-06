開催：2026.5.6

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 2 - 3 [ブレーブス]

MLBの試合が6日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとブレーブスが対戦した。

マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。

3回裏、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 2-0 ATL

4回表、5番 マウリシオ・デュボン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 SEA 2-2 ATL

9回表、3番 マット・オルソン 4球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 SEA 2-3 ATL

試合は2対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのロベルト・スアレスで、ここまで3勝0敗4S。負け投手はマリナーズのアンドレス・ムニョスで、ここまで3勝3敗7S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝0敗6Sとなっている。

ここまでマリナーズは17勝20敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方ブレーブスは26勝11敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 13:20:38 更新