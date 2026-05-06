開催：2026.5.6

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 4 - 3 [Wソックス]

MLBの試合が6日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとWソックスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリ、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。

1回表、4番 ランデル・グリチェク 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 LAA 0-1 CWS、5番 エドガー・ケーロ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 LAA 0-2 CWS

1回裏、2番 マイク・トラウト 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 1-2 CWS、4番 ホルヘ・ソレア 初球を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 LAA 2-2 CWS

5回裏、1番 ザカリー・ネト 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 3-2 CWS、3番 ノーラン・シャヌエル 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 4-2 CWS

7回表、1番 チェース・マイドロス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 LAA 4-3 CWS

試合は4対3でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのホセ・フェルミンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はWソックスのエリク・フェディーで、ここまで0勝4敗0S。エンゼルスのゼファジャンにセーブがつき、2勝1敗1Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で2打数、1安打、0打点、打率は.244となっている。

ここまでエンゼルスは14勝23敗で5.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方Wソックスは17勝19敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 13:24:20 更新