開催：2026.5.6

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 5 - 10 [パドレス]

MLBの試合が6日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパドレスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。

1回裏、2番 ケイシー・シュミット 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 SF 2-0 SD

2回表、6番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SF 2-1 SD

2回裏、9番 ヘスス・ロドリゲス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 3-1 SD、1番 李政厚 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 SF 4-1 SD

4回表、6番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 SF 4-2 SD、7番 ニック・カステラノス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SF 4-3 SD、9番 宋成文 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SF 4-5 SD、1番 ジャクソン・メリル 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SF 4-6 SD

5回表、7番 ニック・カステラノス 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでパドレス得点 SF 4-7 SD

6回表、3番 ミゲル・アンドゥハー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SF 4-8 SD

7回裏、9番 ヘスス・ロドリゲス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 5-8 SD

8回表、1番 ジャクソン・メリル 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SF 5-9 SD、ピッチャー グレゴリー・サントスがボークでパドレス得点 SF 5-10 SD

試合は5対10でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのウォーカー・ビューラーで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はジャイアンツのローガン・ウェブで、ここまで2勝4敗0S。

ここまでジャイアンツは14勝22敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方パドレスは21勝14敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 13:26:21 更新