「エンゼルス４−３ホワイトソックス」（５日、アナハイム）

ホワイトソックスは接戦に敗れ、首位浮上に失敗した。村上宗隆内野手は途中出場で２打数１安打。２試合連続アーチはならず、チームの勝率５割復帰へ導くことはできなかった。

村上はこの日、４月７日のオリオールズ戦以来、２５試合ぶり２度目のベンチスタートとなった。相手先発が左腕だったため、休養を優先した形となった。

それでも２点を追う六回２死一塁の場面で代打で登場すると、スタンドから異様な大歓声がわき起こった。敵地でも抜群の注目度となっている村上。左腕と対した打席では追い込まれながらも狭い三遊間をぶち抜く左前打を放った。

一塁塁上で両手をたたきながらチームを鼓舞した村上。一、三塁と好機を広げたが、得点にはつながらなかった。それでも１点差に迫ると、八回の第２打席では初球のスライダーを捉えて右翼ポール際へ飛んでいく打球を打席から見つめた。惜しくもポールの右に切れてしまったが、あわや逆転２ランの一撃に敵地は騒然となった。ファウル判定後もざわめきが収まらない異様な雰囲気に。だが最後は３球三振に倒れた。

九回は２死満塁と一打逆転の好機を作るも、生かすことができず。ホワイトソックスは接戦を落とした。勝っていればア・リーグ中地区首位で並ぶガーディアンズ、タイガースをかわして単独首位に浮上していただけに、悔やまれる一敗だ。それでも簡単に敗れなかったことは、次戦につながるゲーム内容だった。