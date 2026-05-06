歌手西川貴教（55）が5日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後7時）に出演。海外でのハプニングを明かした。

番組のテーマは「春旅のトラブル大報告会」。西川は「海外で公演がありまして、ブラジルのサンパウロで公演をさせていただくっていうので、いったんニューヨークに飛んで、トランジットしてそこから真下に降りて行く。合計40時間ぐらい」と長旅だったことを明かした。

その後について「無事にニューヨーク着きまして。トランジットして飛んでたんですよ。で着いたよってなって降りて行ったんですよ。ちょっと騒がしかったんですけど、このノリって“南米やからかな”なんて感じで降りて行ったんですよ。先に降りていったスタッフが慌てて飛んできて『大変です。ここサンパウロじゃないです』と。はあ？と。どこで間違うのと。どうやら、サンパウロから飛んだ飛行機が遅延してたんですよね。ニューヨークに着いた段階で飛行機遅れてたんですよ。飛んでる間に就労時間が超えたから、機上で機長ともどもストライキを起こし始めて、（サンパウロの）手前にあるブラジリアっていう、そこに降りちゃってるんですよ」と機長のストライキで別の空港に降りたことを明かし、スタジオを驚かせた。

西川は「しょうがないからカウンター行って、こんな事情なんでなんとか着けてくれって。（空港職員が）『仕方ないね』って、何を言うてんねん。笑いごとやないやろ！明日ライブやがな！」と声を上げ、スタジオを笑わせた。

最終的には「一生懸命交渉してなんとかチケットが取れて、夜中着いて、全然寝られへんし。機材が届いてるかもわからないし。朝になり、会場入ってみんな真っ青になってセッティングしてライブする、みたいな」と、なんとか無事にライブを行うことはできたと明かした。