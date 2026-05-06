15節・千葉戦のメンバーに名を連ねた長友。待望の戦列復帰を果たした。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　３月14日のJ１百年構想リーグ第６節・水戸戦で負傷。右ハムストリング肉離れと診断されたFC東京の長友佑都は以後、戦列から離れていた。

　２か月近くも離脱していた39歳が、ようやく復帰を果たした。５月６日に行なわれる15節・千葉戦でベンチメンバー入り。クラブの公式Ｘでも伝えられると、ネット上では以下のような声があがった。
 
「長友おかえり！」
「長友、復帰キター」
「え、長友ベンチおるやん！」
「長友と長倉が帰ってきた！！」
「長友、後半出番あるだろうがW杯のためにも...！」

　自身５度目のワールドカップ出場を目ざす男が、森保ジャパンのメンバー入りに向け再始動した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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