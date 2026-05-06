「ベンチおるやん！」「キター」５度目のＷ杯出場を目ざす長友佑都が待望の戦列復帰「おかえり！」などファン声援
３月14日のJ１百年構想リーグ第６節・水戸戦で負傷。右ハムストリング肉離れと診断されたFC東京の長友佑都は以後、戦列から離れていた。
２か月近くも離脱していた39歳が、ようやく復帰を果たした。５月６日に行なわれる15節・千葉戦でベンチメンバー入り。クラブの公式Ｘでも伝えられると、ネット上では以下のような声があがった。
「長友おかえり！」
「長友、復帰キター」
「え、長友ベンチおるやん！」
「長友と長倉が帰ってきた！！」
「長友、後半出番あるだろうがW杯のためにも...！」
自身５度目のワールドカップ出場を目ざす男が、森保ジャパンのメンバー入りに向け再始動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
２か月近くも離脱していた39歳が、ようやく復帰を果たした。５月６日に行なわれる15節・千葉戦でベンチメンバー入り。クラブの公式Ｘでも伝えられると、ネット上では以下のような声があがった。
「長友おかえり！」
「長友、復帰キター」
「え、長友ベンチおるやん！」
「長友と長倉が帰ってきた！！」
「長友、後半出番あるだろうがW杯のためにも...！」
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