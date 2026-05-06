■MLB エンゼルス4ー3ホワイトソックス（日本時間6日、エンゼル・スタジアム）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのエンゼルス戦、6回代打として出場。途中出場で2打数1安打、代打での初ヒットも8回逆転のチャンスで空振り三振に怒りの表情。チームは3対4と1点差で敗れて、またも5割復帰とはいかなかった。

4月7日以来、2度目のベンチスタートとなった村上、2対4と2点を追う6回、2死一塁でメジャー2度目となる代打での登場、カウント2−2と追い込まれたが、外角のナックルカーブを引き付けて逆方向へコンパクトなスイングでレフト前ヒット、メジャー初の代打でのヒットを放った。

村上はそのまま1塁のポジションに付いて試合に出場、3対4と1点を追う8回、2死一塁と一発出れば逆転のチャンスで第2打席、エンゼルス5人目・R.ゼファージャン（28）と対戦。1球目のスライダーを救いあげてライト方向へ、村上も体を倒して打球を確認。ライトポール際でわずかに右に逸れてファウルとなった。カウント0−2と追い込まれると、スイーパーで空振り三振、村上は悔しそうな表情を浮かべて、打席に留まりバットを叩きつけた。

チームは9回、2死満塁のチャンスをつかんだが、あと一本が出ずに1点差負け、またも勝率5割復帰とはいかなかった。

