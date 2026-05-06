タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ミンティアシャカシャカキーチェーン リターンズ」を2026年5月（5月4日週発売）より発売する。全7種で価格は300円。

2026年5月（5月4日週発売）発売「ミンティアシャカシャカキーチェーン リターンズ」(全7種・300円)

「ミンティアシャカシャカキーチェーン

リターンズ」は、シャカシャカとなる音までもリアルに再現された「ミンティア」のキーチェーン。1996年に発売された初代からリニューアルパッケージまでセレクトされていて、遊び心のある裏面のデザインにも注目。本体サイズは約5.8cm。

○ラインナップ

ワイルド＆クール

コールドスマッシュ

カテキンミント

ドライハード

グレープ

アクアスパーク

ペパーミント