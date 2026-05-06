【ガチャ】ミンティアをシャカシャカできる! キーチェーン登場
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ミンティアシャカシャカキーチェーン リターンズ」を2026年5月（5月4日週発売）より発売する。全7種で価格は300円。
2026年5月（5月4日週発売）発売「ミンティアシャカシャカキーチェーン リターンズ」(全7種・300円)
「ミンティアシャカシャカキーチェーン
リターンズ」は、シャカシャカとなる音までもリアルに再現された「ミンティア」のキーチェーン。1996年に発売された初代からリニューアルパッケージまでセレクトされていて、遊び心のある裏面のデザインにも注目。本体サイズは約5.8cm。
○ラインナップ
ワイルド＆クール
コールドスマッシュ
カテキンミント
ドライハード
グレープ
アクアスパーク
ペパーミント
2026年5月（5月4日週発売）発売「ミンティアシャカシャカキーチェーン リターンズ」(全7種・300円)
「ミンティアシャカシャカキーチェーン
リターンズ」は、シャカシャカとなる音までもリアルに再現された「ミンティア」のキーチェーン。1996年に発売された初代からリニューアルパッケージまでセレクトされていて、遊び心のある裏面のデザインにも注目。本体サイズは約5.8cm。
○ラインナップ
ワイルド＆クール
コールドスマッシュ
カテキンミント
ドライハード
グレープ
アクアスパーク
ペパーミント