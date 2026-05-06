タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「プラレールキーホルダー4」を2026年5月（5月11日週発売）より発売する。全5種で価格は300円。

2026年5月（5月11日週発売）発売「プラレールキーホルダー4」(全5種・300円)

「プラレールキーホルダー4」は、ボリューム感のあるプラレールキーホルダーの第4弾。ごろんとした手のひらサイズで、バッグやリュックなどの持ち物につけて楽しめるボールチェーン仕様。プラレールロゴが入ったレール型タグが付属。本体サイズは約5.3m。

○ラインナップ

EF65形電気機関車

E235系山手線

EF65　カートレイン

E235系横須賀線

EF510レッドサンダー（シルバー仕様）