【映画ファン歓喜】東映の“オープニング映像”がカプセルトイ化 -「やばい!アクリルブロックほしい」「東映特撮フィギュアの背景に」と話題
映画館で流れるあのオープニング映像。開幕のワクワク感をそのまま持ち帰れるようなグッズが、このほどカプセルトイ化されました!
＼先行公開/
2026年8月頃発売予定
「東映ヒストリカル グッズコレクション」
.
▼6個パック 予約開始
https://info.kenelephant.co.jp/3PFEvXQ
.
価格
カプセルトイ 1個 400円
ブラインドボックス 1個 440円
.
※開発中につき内容が変更となる可能性があります。
(@kenelestaffより引用)
「東映ヒストリカル グッズコレクション」
東映のオープニングといえば「荒磯に波」でしょうか。岩に打ち寄せる波に、どーんと東映の三角ロゴが登場。四方に放たれる光とともに、映画への期待も膨らみますよね。さらに、時代を感じられる「配給」のオープニング映像、かなり渋いです。
「東映」の歴史とともに変貌を遂げてきたそのオープニング映像が、このほどバッグやハンカチなどにカプセルトイ化。1回400円で、ラインアップは、「映画パンフレット用バッグA」「映画パンフレット用バッグB」「ハンカチ」「アクリルブロック」「映画チケット用ケース」の全5種。普段使いしても飾っても素敵なグッズや、映画を観るときに役立つグッズなど、映画ファンにはたまらないラインアップとなっています。
8月の発売に向けて監修中とのことですが、オンラインストアでは6個パック(2,640円)の予約がスタート。このニュースに、「これはまたナイスな商品開発♪ハンカチとアクリルブロックが欲しい」「やばい!アクリルブロックほしい」「映画チケット用ケースが可愛くてほしいです」「東映特撮フィギュアの背景に」「東映を箱推ししたい時に助かるやつ」「これめっちゃいいなwww」などなど、歓喜と期待の声が続々と寄せられています。
長年親しまれてきたオープニング映像を、手のひらサイズで楽しむことができる今回のシリーズ。オープニングで味わうあの高揚感を、日常の中でも味わってみてはいかがでしょうか?
＼先行公開／2026年8月頃発売予定「東映ヒストリカル グッズコレクション」▼6個パック 予約開始https://t.co/4f91I0x9DT価格カプセルトイ 1個 400円ブラインドボックス 1個 440円※開発中につき内容が変更となる可能性があります。#東映 #カプセルトイ… pic.twitter.com/eqO2Eh6Tr9- ケンエレファント【公式】 (@kenelestaff) April 23, 2026
＼先行公開/
2026年8月頃発売予定
「東映ヒストリカル グッズコレクション」
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▼6個パック 予約開始
https://info.kenelephant.co.jp/3PFEvXQ
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価格
カプセルトイ 1個 400円
ブラインドボックス 1個 440円
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※開発中につき内容が変更となる可能性があります。
「東映ヒストリカル グッズコレクション」
東映のオープニングといえば「荒磯に波」でしょうか。岩に打ち寄せる波に、どーんと東映の三角ロゴが登場。四方に放たれる光とともに、映画への期待も膨らみますよね。さらに、時代を感じられる「配給」のオープニング映像、かなり渋いです。
「東映」の歴史とともに変貌を遂げてきたそのオープニング映像が、このほどバッグやハンカチなどにカプセルトイ化。1回400円で、ラインアップは、「映画パンフレット用バッグA」「映画パンフレット用バッグB」「ハンカチ」「アクリルブロック」「映画チケット用ケース」の全5種。普段使いしても飾っても素敵なグッズや、映画を観るときに役立つグッズなど、映画ファンにはたまらないラインアップとなっています。
8月の発売に向けて監修中とのことですが、オンラインストアでは6個パック(2,640円)の予約がスタート。このニュースに、「これはまたナイスな商品開発♪ハンカチとアクリルブロックが欲しい」「やばい!アクリルブロックほしい」「映画チケット用ケースが可愛くてほしいです」「東映特撮フィギュアの背景に」「東映を箱推ししたい時に助かるやつ」「これめっちゃいいなwww」などなど、歓喜と期待の声が続々と寄せられています。
長年親しまれてきたオープニング映像を、手のひらサイズで楽しむことができる今回のシリーズ。オープニングで味わうあの高揚感を、日常の中でも味わってみてはいかがでしょうか?
＼先行公開／2026年8月頃発売予定「東映ヒストリカル グッズコレクション」▼6個パック 予約開始https://t.co/4f91I0x9DT価格カプセルトイ 1個 400円ブラインドボックス 1個 440円※開発中につき内容が変更となる可能性があります。#東映 #カプセルトイ… pic.twitter.com/eqO2Eh6Tr9- ケンエレファント【公式】 (@kenelestaff) April 23, 2026