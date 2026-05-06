【ガチャ】あらゐけいいち氏の不思議キャラを完全再現したフィギュアが話題 -「やばいやばい!!!! ずっと欲しくてずっと待ってた(泣)」「トナカイ欲しいwww」とファン歓喜
人気漫画家「あらゐけいいち」の独特の世界観を完全再現したカプセルトイが8月に登場。SNSでは早くも注目が集まっています。
🆕✨2026年8月発売商品🆕✨
🟡🟡🟡カプセルトイ🟡🟡🟡
「あらゐけいいちの立体」
大人気コミック「日常」や「CIT」の
あらゐけいいち氏の世界観を立体で完全再現💫
存在感のあるボリューム感は必見です!
カプセルトイ専用筐体にて2026年8月発売予定🗓️
どうぞお楽しみに!
(@SOTA170317より引用)
「あらゐけいいちの立体」
大人気コミック『日常』『CITY』で知られる漫画家・あらゐけいいち氏のキャラクターたちが、まさかの立体化。丸みのあるフォルムに、絶妙に抜けた表情と不思議なポーズ。あらゐけいいちワールド全開のキャラクターたちが、そのままミニチュアサイズで完全再現されています。
ラインアップは、「さかさうさぎ」「ミルクねこ」「よだれいぬ」「トナカイ」「ゆめたまご」の全5種。何度見ても、「なんでこうなった?」「どこからこんな発想が?」とツッコミたくなっちゃいますが、このクオリティがカプセルトイで手に入るなんて、嬉しいですね。
SNSで紹介されると、「やばい、やばいやばい!!!! ずっと欲しくてずっと待ってた(泣) いっぱい!ありったけ!ぜんぶ!回す!」「嬉しい!逆さウサギしか持ってなかったから次は全部狙いたい」「トナカイ欲しいwww」「全部かわいいけど、名前的にゆめたまご当てたい気持ち笑」「見つけたら絶対やりたい!!!」といった声が続々と。実は「再販」。昔コンプできなかった人の“眠っていた収集欲”を、完全に目覚めさせてしまったようです。
再販をきっかけに、あらゐけいいちワールドへの熱が再び高まっている今回のカプセルトイ。発売は8月予定とのことなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。推しキャラとの“再会”が叶いますように!
🆕✨2026年8月発売商品🆕✨🟡🟡🟡カプセルトイ🟡🟡🟡「あらゐけいいちの立体」大人気コミック「日常」や「CITY」のあらゐけいいち氏の世界観を立体で完全再現💫存在感のあるボリューム感は必見です！カプセルトイ専用筐体にて2026年8月発売予定🗓️どうぞお楽しみに！ pic.twitter.com/3OdiywK0LJ- スタジオソータ【公式】 (@SOTA170317) April 23, 2026
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🟡🟡🟡カプセルトイ🟡🟡🟡
「あらゐけいいちの立体」
大人気コミック「日常」や「CIT」の
存在感のあるボリューム感は必見です!
カプセルトイ専用筐体にて2026年8月発売予定🗓️
どうぞお楽しみに!
(@SOTA170317より引用)
「あらゐけいいちの立体」
大人気コミック『日常』『CITY』で知られる漫画家・あらゐけいいち氏のキャラクターたちが、まさかの立体化。丸みのあるフォルムに、絶妙に抜けた表情と不思議なポーズ。あらゐけいいちワールド全開のキャラクターたちが、そのままミニチュアサイズで完全再現されています。
ラインアップは、「さかさうさぎ」「ミルクねこ」「よだれいぬ」「トナカイ」「ゆめたまご」の全5種。何度見ても、「なんでこうなった?」「どこからこんな発想が?」とツッコミたくなっちゃいますが、このクオリティがカプセルトイで手に入るなんて、嬉しいですね。
SNSで紹介されると、「やばい、やばいやばい!!!! ずっと欲しくてずっと待ってた(泣) いっぱい!ありったけ!ぜんぶ!回す!」「嬉しい!逆さウサギしか持ってなかったから次は全部狙いたい」「トナカイ欲しいwww」「全部かわいいけど、名前的にゆめたまご当てたい気持ち笑」「見つけたら絶対やりたい!!!」といった声が続々と。実は「再販」。昔コンプできなかった人の“眠っていた収集欲”を、完全に目覚めさせてしまったようです。
再販をきっかけに、あらゐけいいちワールドへの熱が再び高まっている今回のカプセルトイ。発売は8月予定とのことなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。推しキャラとの“再会”が叶いますように!
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