◆米大リーグ エンゼルス４―３ホワイトソックス（５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が５日（日本時間６日）、敵地エンゼルス戦で代打で途中出場。左前安打を放つなど２打数１安打だった。

村上がスタメンから外れたのは４月７日のオリオールズ戦以来２度目。定位置の一塁ではＭ・バルガスが起用され、２番に入っていた。

２−４で２点を追う６回２死一塁で８番遊撃アクーニャの代打で登場。左腕ポメランツの外角低めギリギリへのナックルカーブを打ち、右寄りにシフトをとっていた三遊間を破る安打を放った。２死一、三塁にチャンスを広げたが、続くアントナッチが凡退し、得点にはつながらなかった。

６回裏から一塁守備につき、８回２死無走者で第２打席。初球を高々と打ち上げたが、右翼ポールのわずか外側に切れる大ファウルで２戦連発はならず。３球三振に倒れ、この日は２打数１安打に終わった。

現地放送によるとこの日のベンチスタートは予定通りで、あす６日（同７日）に休んだ場合は７日の移動日と“連休”になるため、この日に決まったという。

村上は４日の同カードで、再びメジャートップに並ぶ１４号２ランを含むメジャー移籍後最多タイの３安打をマークし、チームの連敗阻止に大きく貢献した。２８打点もアランダ（レイズ）と並び、リーグ２冠に立っていた。