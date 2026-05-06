◆ＦＭＷＥ「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレス ｉｎ 堺・第４回・堺超革命！電流爆破プロレス」（５日、堺・大浜相撲場）

“邪道”大仁田厚が主宰する「ＦＭＷＥ」は５日、大阪・堺市の大浜相撲場で「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレス ｉｎ 堺・第４回・堺超革命！電流爆破プロレス」を開催した。

４回目となる大会は、「こどもの日スペシャル」と題し、高校生以下は１００円で自由席観戦。メインイベントで大仁田は、ＪＡＤＥ、谷口弘晃と組んで雷神矢口、スミヒデアキ、小山寛大と「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ」で対戦した。

序盤で矢口が谷口を狙い振り下ろした電流爆破バットはかわされ、コーナーポストを直撃。会場が一瞬静まり返るほどの爆音と風圧に、どよめきが起こる。

２発目の電流爆破バットをスミが大仁田に振り抜き、さらにダメージの残る大仁田を有刺鉄線ボードへ押し込める。劣勢の大仁田組だったが、大仁田が毒霧をスミに浴びせ、ＪＡＤＥが電流爆破バットを奪い、形勢逆転。スミに電流爆破バットの一撃をお見舞いし、最後は大仁田が電流爆破椅子でスミの脳天を打ち抜き、３カウントを奪った。

試合後、マイクで大仁田は「好きなことを５２年間やれたことを感謝しています。ありがとよ！」と吠えた。そして「胸いっぱい生きようぜ！」とファイヤーを叫び、メッセージを送った。