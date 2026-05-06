レブロン新作アイシャドウで叶える透明感♡うるみ発色の4色パレット登場

ナチュラルなのに、どこか惹きつけられる“うるみアイ”。そんな理想の目元を叶えてくれる新作が、レブロンから登場します。2026年5月11日（月）発売の『レブロン スキン シマー シャドウ』は、透明感と奥行きを同時に演出できる4色パレット。肌に溶け込むような発色と繊細なきらめきで、毎日のメイクがぐっと楽しくなる予感です♡

透明感と立体感を叶える新質感

『レブロン スキン シマー シャドウ』は、“うるみシアー”な発色が特徴の4色アイシャドウパレット。

近年トレンドの「くすみレスなレイヤー」に着目し、重ねても濁らず、自然な透明感をキープできる設計になっています。

繊細なシマーパールが光をやわらかく反射し、目元にナチュラルな立体感をプラス。肌と一体化するようなスキンカラーで、派手すぎないのに印象的な仕上がりを叶えます。

さらに、微粒子でなめらかなテクスチャーにより、まぶたにスッと溶け込むような塗り心地も魅力。単色使いはもちろん、重ねることで奥行きのあるアイメイクが完成します。

涙袋メイクにも使える万能さで、デイリーに活躍してくれるアイテムです。

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肌なじみ抜群の全4色ラインナップ

レブロン スキン シマー シャドウ



価格：各1,760円（税込）

カラーは、肌トーンを美しく見せる厳選の4色展開。どれも使いやすく、シーンや気分に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

・001 ベビー ロゼ：花びらのような可憐さを演出するベビーピンク

・002 ピーチ ヌード：ナチュラルな色っぽさを引き出すコーラルピンク

・003 ミルキーサンド：素肌感を活かすヌーディベージュ

・004 ハニー テラコッタ：ぬくもりを感じるテラコッタブラウン

どのカラーも肌なじみが良く、抜け感のある仕上がりに。普段メイクはもちろん、オフィスやデートなど幅広いシーンで活躍します。

発売日：2026年5月11日（月）

自分らしい魅力を引き出すアイメイクへ

“盛る”のではなく、もともとの魅力を引き立てるメイクへ。『レブロン スキン シマー シャドウ』は、そんな今の気分にぴったりのアイテムです。

軽やかなツヤと透明感が重なり合うことで、表情に自然な奥行きとやわらかな印象をプラス。鏡を見るたびに気分が上がる、そんな毎日を演出してくれます♪

毎日メイクに“うるみ”をプラス♡

透明感と立体感を同時に叶えるレブロンの新作アイシャドウは、忙しい日常でも簡単にトレンド感のある目元を作れる優秀アイテム。

肌に溶け込むようなカラーとツヤ感で、ナチュラルなのに印象的な仕上がりを実現します。新しい季節の始まりに、あなたのメイクもアップデートしてみませんか？♡