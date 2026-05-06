タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・アイドルコスチューム姿を披露した。

「#SGT 第2戦in 富士」などとつづり、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦での「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」のショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「髪型もコスも最高に可愛いです No.1アイドルですね」「めっちゃ可愛すぎる」「やっぱり、こちゃが1番輝いてる」「毎日素敵な琴音さんですね」「超カワイイ」「美しくて素敵です」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。

自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。