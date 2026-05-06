ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が5日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。バンドマンと付き合うなと訴えた。

「俺、北海道でイベンターのアルバイトやってたんで。よくミュージシャンの送迎やってた。だから、本当に『3B』って言うじゃん。バーテンダー、美容師、バンドマンと付き合うなって言うじゃん。バンドマンは本当にやめた方がいいよ、ロクなやついないから、アルバイトしてきて」と切り出した。

「俺、何回風俗まで車で送ったか分からないよ、イベンターで。ロクなやついなんだよ。ライブ前から楽屋の女の子の話して」と当時を回想。「これ実話だよ？ バイトだよ。俺、いるじゃん。したら、ミュージシャンに呼ばれるじゃん。うれしいじゃん、プロのミュージシャンに呼ばれると。『最前にいるさ、黄色いTシャツ着てる子いるじゃん。ちょっと連絡先聞いてきて？』って。酷くない？ 当時SNSとかないから、そういうのやりたい放題だったのよ。そんなのしょっちゅうだから。でも、そういうことやってきた人たちは本当にいなくなってる。昭和はヤバかったよ」と語った。