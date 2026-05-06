「えっ…知らない！」道路脇の“青いスラッシュ”標識に戸惑いの声！

日常的にクルマを運転していても、すべての道路標識の意味を完璧に記憶している人は意外と少ないかもしれません。

とくに、メインの標識（本標識）の近くに小さく添えられている「補助標識」は、走行中にパッと見ただけで意味を思い出すのが難しいことがあります。

【画像】「えっ…知らない！」 これが忘れがちな「道路標識」の意味です（31枚）

なかでも多くのドライバーを悩ませそうなのが、白い丸の背景に「青い斜め線（スラッシュ）」が引かれた標識でしょう。

高速道路の出口付近のほか、一般道でも見かける機会がありますが、文字が一切書かれていないため、「これってどういう意味だっけ？」と首を傾げてしまう人も。

インターネット上やSNSでも、この青いスラッシュ標識については度々話題に上ります。

「えっ…知らない標識なんだけど」「教習所で習ったと思うけど、長年運転していて完全に意味を忘れてた…」「一瞬だけ見ても何の指示なのか分からないので、文字で書いてほしい！」といった戸惑いの声が多数投稿されています。

この「白地に青いスラッシュ」の正体は、規制などの対象となる区間が「ここで終わる」ことを示す補助標識です。

正式には「終わり」を意味しており、この標識が設置されている場所から先は、これまで続いていた交通規制が解除されることをドライバーに知らせています。

たとえば、「最高速度40km／h」を指示する丸い規制標識の上に、この青いスラッシュの標識が取り付けられていた場合、これは「40km／hの速度制限はここで終わりですよ」という意味になります。

そして、もしその先に別の速度制限を示す標識がなければ、そこから先は道路交通法で定められた一般的な法定速度（一般道であれば60km／h、中央分離帯のある高速自動車国道であれば100km／h）が適用されることになります。

この「終わり」を示す補助標識には、青いスラッシュのほかにも、左向きの赤い矢印（←）が描かれたものや、シンプルに黒い文字で「ここまで」と書かれたものも存在します。

これらはすべて同じ意味を持っていますが、「赤い矢印」や「ここまで」の標識が本標識の“下”に取り付けられることが多いのに対し、青いスラッシュの標識は本標識の“上”に取り付けられ、「この下にある標識の規制がすべて終わる」ということを示しているケースが多く見られるのが特徴的。

しかし、この標識の意味を知らないと、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。

先述のネット上の声を見てみると、「速度制限の終わりを示す標識だと分からなくて、制限区間が過ぎた後もずっと時速30kmのまま走り続けてしまった…」「後続車を必要以上に待たせて迷惑をかけていたかもしれない」という反省を含む実体験も寄せられていました。

必要のない低速走行を続けてしまうと、後続車のスムーズな進行を妨げるだけでなく、最悪の場合は後続のドライバーをイライラさせ、「あおり運転」のターゲットになってしまう危険性も否定できません。

そのため、周囲の交通の流れに合わせた適切な運転を行うためには、こうした補助標識の正しい知識が不可欠です。

また、この「白地に青いスラッシュ」は速度制限だけでなく、「駐車禁止」や「Uターン禁止（転回禁止）」などの標識と組み合わせて設置されることもあります。

その場合は、「ここから先は駐車してもよい（他の駐車違反条件に当てはまらない場合）」「ここから先はUターンしても構わない」という合図になります。

このように、普段何気なく見過ごしてしまいがちな「青いスラッシュ」の補助標識ですが、実は道路のルールが切り替わる非常に重要なポイントを示しています。

円滑で安全なドライブを楽しむためにも、この機会に改めてその意味を頭の片隅に入れておいてはいかがでしょうか。