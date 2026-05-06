阪神と阪神ＯＢ会のコラボイベント「甲子園トライアルベースボール」が６日、兵庫県西宮市内の甲子園球場で開催された。野球未経験の子どもおよび保護者の野球体験イベント、タイガースアカデミー生を対象とした野球教室が行われて豪華ＯＢ陣が参加した。

１部の野球体験イベントでは複数のグループに分かれて手投げ野球や、キャッチボールなどを実施。参加者は笑顔で甲子園の土を踏みながら野球に触れた。糸井嘉男氏（４４）と鳥谷敬氏（４４）はティー打撃指導でお手本を見せ、子どもたちも見よう見まねにはつらつとバットを振った。２部ではタイガースアカデミーの生徒が野球教室が行われた。

２年続けて同イベントが開催され、阪神ＯＢ会の掛布雅之氏（７０）は「球団と球場の方に協力していただいて。子どももお母さん、お父さんも喜んでもらえるような野球教室になった」と振り返った。野球人口減少が課題に挙がる中、球団としても野球振興に力を入れている最中でＯＢ会も一丸となって奮起。「底辺拡大にいろいろとつながるものであればやってほしい。こういうイベントが定期的にやれるようなＯＢ会でなければいけないかなと思います」と力を込めた。