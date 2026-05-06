歌手・タレントの中川翔子さんが5月6日、自身のインスタグラムを更新。歌手活動20周年を記念したバースデーライブについて綴りました。

【写真を見る】【 中川翔子 】『歌手活動20周年のバースデーライブ』を終え「ママアドレナリンでまくり！」「20周年まで歌い続けられたのはミラクルです」





5月5日に41歳の誕生日を迎えた中川さんは「しようこは レベルがあがった！」と投稿。5日に開催した『歌手活動20周年のバースデーライブ』について、「2時間半近くのライブ昼夜2回」「ママアドレナリンでまくり！」と投稿。続けて「産後の体力コントロールにずっと苦戦してましたが 大好きな歌を歌えること 歌える人生にしてくれたみんなへの感謝と愛 無限にパワーが湧いてきた感覚でした」と振り返りました。









そして、歌手活動20周年を迎え「何度もピンチや山あり谷ありでしたが 一番大好きな歌うこと 叶えてくれた 歌う未来に連れてきてくれた 応援してくれたみなさまに心から感謝 20周年まで歌い続けられたのはミラクルです」と、ファンに感謝の気持ちを綴りました。









また、ライブ会場に初めて双子が訪れたことを明かし「双子がライブ会場にいるって推しの子みたい！」と投稿。「ライブは音が大きいのでバルコニーに繋がる部屋から音漏れで聞いてくれました」とライブ会場を眺める双子の画像を添えて紹介しています。









最後は「応援してくれたみんな 支えてくれるスタッフさん 今日まで睡眠とれるよう助けてくれた家族 生まれてくれた双子 みんなにみんなにありがとう」「歌手活動20周年はまだまだ終わらない みんなにたくさんの感謝！」と、感謝の言葉で締めくくりました。









この投稿を見たファンからは「子持ちでライブしているのが素晴らしい」「人生の半分近く憧れの存在です！！！」「私も走馬灯たくさん浮かんで号泣だったよ」「これからもしょこたん推し活していきます」といった声が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】