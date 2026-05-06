話したくなる腕時計トリビア 第73回 「100m防水」の腕時計をして水深100mまで潜れる? 意外と知らない防水表示のカラクリ

話したくなる腕時計トリビア 第73回 「100m防水」の腕時計をして水深100mまで潜れる? 意外と知らない防水表示のカラクリ