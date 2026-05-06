2児の母・吉木りさ、五月人形の前で笑顔見せる息子公開「家宝レベル」「本格的すぎてびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの吉木りさが5月5日、自身のInstagramを更新。五月人形と息子のショットを公開した。
【写真】38歳2児の母タレント「豪華すぎる」本格五月人形の前で3歳息子が笑顔
吉木は「五月人形飾るの忘れてた〜！！」とつづり、端午の節句にぴったりの写真を投稿。「徳川家康公」と書かれた、兜に全身の鎧がセットとなった大きな鎧飾りの五月人形と、その横で笑顔を見せる息子の姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「家宝レベル」「息子さん嬉しそう」「五月人形豪華すぎる」「広い家だから飾ってしまえる大きさ」「旅館に飾ってありそう」「本格的すぎてびっくり」などと反響が寄せられている。
吉木は和田と2017年11月22日に結婚。2019年10月に長女、2022年10月に長男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳2児の母タレント「豪華すぎる」本格五月人形の前で3歳息子が笑顔
◆吉木りさ、五月人形＆息子公開
吉木は「五月人形飾るの忘れてた〜！！」とつづり、端午の節句にぴったりの写真を投稿。「徳川家康公」と書かれた、兜に全身の鎧がセットとなった大きな鎧飾りの五月人形と、その横で笑顔を見せる息子の姿を公開している。
◆吉木りさの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「家宝レベル」「息子さん嬉しそう」「五月人形豪華すぎる」「広い家だから飾ってしまえる大きさ」「旅館に飾ってありそう」「本格的すぎてびっくり」などと反響が寄せられている。
吉木は和田と2017年11月22日に結婚。2019年10月に長女、2022年10月に長男が誕生した。（modelpress編集部）
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