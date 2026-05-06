杉田かおる、“理想に近づいてきた”自身の畑の最新ショットを公開「ハーブの香りで癒される」 茅ヶ崎に移住→農業に励む
俳優・杉田かおる（61）が4月29日、自身のインスタグラムを更新。「#自然農 #ハーブ」のハッシュタグを添え、“理想に近づいてきた”という自身の畑の近況を披露した。
【写真】「ハーブの香りで癒される」“理想に近づいてきた”畑を披露した杉田かおる
杉田は神奈川・茅ヶ崎に移住後、農業に力を入れており、インスタではたびたび自然農に励む様子を紹介している。
この日の投稿では、「理想の畑に近づいてきました！ハーブの香りで癒される」とつづり、さまざまな種類のハーブが植えられていると思われる緑豊かな畑や、畑で作業をする自身の様子を写真で紹介した。
コメント欄には「爽やかなハーブ園」「自然な感じがいいですね」「大好きなハーブに囲まれて幸せ満開ですね 笑顔が可愛い」などの声が寄せられている。
【写真】「ハーブの香りで癒される」“理想に近づいてきた”畑を披露した杉田かおる
杉田は神奈川・茅ヶ崎に移住後、農業に力を入れており、インスタではたびたび自然農に励む様子を紹介している。
この日の投稿では、「理想の畑に近づいてきました！ハーブの香りで癒される」とつづり、さまざまな種類のハーブが植えられていると思われる緑豊かな畑や、畑で作業をする自身の様子を写真で紹介した。
コメント欄には「爽やかなハーブ園」「自然な感じがいいですね」「大好きなハーブに囲まれて幸せ満開ですね 笑顔が可愛い」などの声が寄せられている。