井川遥、新ヘアスタイルで“躍動感”あふれる最新ショット 「お綺麗すぎて目が眩しすぎる」「振り向き最高」と絶賛の嵐
俳優の井川遥（49）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。ヘアスタイルに変化を加えたことを明るく報告し、公開された最新の自撮りショットにファンから感嘆の声が寄せられている。
【動画】「ため息出ちゃう。お綺麗です」“躍動感”あふれる新ヘアスタイルを披露した井川遥
井川は「髪色を少し明るくしてレイヤーを入れた そんな日の撮影はどんな風に仕上がるんだろうとわくわくする」とつづり、髪を揺らしながらニューヘアスタイルを披露。柔らかな自然光を浴びながらカメラ目線でほほ笑む姿が捉えられていた。
飾らないナチュラルな美貌に、コメント欄には「可愛すぎます」「いつ見てもお変わりなく美しい」「ため息出ちゃう。お綺麗です」「髪の躍動感がすごい…！」「振り向き最高」「こんな大人の女性になりたい」「お綺麗すぎて目が眩しすぎる」などと、称賛の声が集まっている。
【動画】「ため息出ちゃう。お綺麗です」“躍動感”あふれる新ヘアスタイルを披露した井川遥
井川は「髪色を少し明るくしてレイヤーを入れた そんな日の撮影はどんな風に仕上がるんだろうとわくわくする」とつづり、髪を揺らしながらニューヘアスタイルを披露。柔らかな自然光を浴びながらカメラ目線でほほ笑む姿が捉えられていた。
飾らないナチュラルな美貌に、コメント欄には「可愛すぎます」「いつ見てもお変わりなく美しい」「ため息出ちゃう。お綺麗です」「髪の躍動感がすごい…！」「振り向き最高」「こんな大人の女性になりたい」「お綺麗すぎて目が眩しすぎる」などと、称賛の声が集まっている。