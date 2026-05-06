高たんぱくでお財布にも優しい！ちくわでボリュームアップ「天とじ風丼」
【画像で見る】めんつゆですぐでき丼「ちくわの天とじ風丼」
長く続く物価高。食費は抑えたいけれど、栄養バランスはしっかりしたい…。そんな時におすすめなのが高たんぱくでお財布にも優しい「ちくわ」です！今回ご紹介するレシピはちくわと卵、揚げ玉を使って食べごたえバッチリ！時間のない日にもサッと作って食べらる丼です。
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■ ちくわの天とじ風丼
かさ増しにもなる揚げ玉を加えて天ぷら風に
・ちくわ ...4本
・卵 ...2個
・長ねぎ(青い部分を含む) ...大1/2本
・三つ葉 ...1/2わ
・温かいご飯 ...適量
・揚げ玉 ...25g
・めんつゆ(3倍濃縮) ...大さじ2
【作り方】
1. ちくわは1cm幅の斜め切りにする。ねぎは7mm幅の斜め切りにし、三つ葉は3cm長さに切る。卵は溶きほぐす。
2. フライパンに水1/2カップ、めんつゆを入れて強火にかけ、煮立ったらねぎ、ちくわを加えて約2分煮る。揚げ玉を加えて溶き卵を回し入れ、三つ葉を散らしてふたをし、弱火にして約2分煮る。
3. 器にご飯を盛り、［2]をのせる。
(1人分538kcal/塩分3.1g レシピ考案／近藤幸子)
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ちくわの弾力のある食感で、満足度もアップ！めんつゆで味付けも簡単です。
レシピ考案／近藤幸子 撮影／高杉純 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。