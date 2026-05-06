シント・トロイデン、創設102年＆日本企業経営のクラブ史上初の欧州大会出場が決定
『DMM.com』が保有するシント・トロイデンが、欧州サッカー連盟（UEFA）主催欧州大会の出場権を獲得した。クラブ創設102年目で初、また日本企業が経営するクラブとしても史上初の快挙となる。
シント・トロイデンはジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1第6節終了時点で勝ち点「39」の3位につけており、4試合を残して4位以上が決定した。1位と2位はチャンピオンズリーグ（CL）、3位とカップ戦王者はヨーロッパリーグ（EL）、4位がカンファレンスリーグ（ECL）予選をかけた決定戦に出場する。
今季のベルギーカップ決勝カードが、プレーオフ1の2位ユニオン・サンジロワーズと4位アンデルレヒトの対戦であるため、シント・トロイデンは4位になった場合でもEL予選2回戦以上の出場が決まった。
1924年に創設されたシント・トロイデンは、2017年に『DMM.com』が株式を取得。DF冨安健洋、MF遠藤航、MF鎌田大地ら日本代表選手がステップアップの経由地としてプレーし、現在はDF谷口彰悟、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、MF松澤海斗、FW新川志音が所属している。
1位：CL本戦
2位：CL予選3回戦
3位：EL予選2回戦
4位：ECL予選をかけた決定戦
カップ戦王者（ユニオンSG／アンデルレヒト）：ELプレーオフ
※カップ戦の結果により、出場大会が繰り上げられる
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 クラブ・ブルッヘ（47／＋11）
2位 ユニオン・サンジロワーズ（46／＋4）
3位 シント・トロイデン（39／＋4）
4位 アンデルレヒト（28／−5）
5位 メヘレン（27／−9）
6位 ヘント（26／−5）
シント・トロイデンはジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1第6節終了時点で勝ち点「39」の3位につけており、4試合を残して4位以上が決定した。1位と2位はチャンピオンズリーグ（CL）、3位とカップ戦王者はヨーロッパリーグ（EL）、4位がカンファレンスリーグ（ECL）予選をかけた決定戦に出場する。
1924年に創設されたシント・トロイデンは、2017年に『DMM.com』が株式を取得。DF冨安健洋、MF遠藤航、MF鎌田大地ら日本代表選手がステップアップの経由地としてプレーし、現在はDF谷口彰悟、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、MF松澤海斗、FW新川志音が所属している。
■最終順位による出場大会
1位：CL本戦
2位：CL予選3回戦
3位：EL予選2回戦
4位：ECL予選をかけた決定戦
カップ戦王者（ユニオンSG／アンデルレヒト）：ELプレーオフ
※カップ戦の結果により、出場大会が繰り上げられる
■プレーオフ1 順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 クラブ・ブルッヘ（47／＋11）
2位 ユニオン・サンジロワーズ（46／＋4）
3位 シント・トロイデン（39／＋4）
4位 アンデルレヒト（28／−5）
5位 メヘレン（27／−9）
6位 ヘント（26／−5）