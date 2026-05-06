タレントの小池美由（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。産休入りを報告した。

今年2月に第1子妊娠を報告した小池。「今週から産休さ！」と産休入りを報告。「UMASENは来週も配信があるので 小池もお家から楽しむよ〜〜」とつづった。

「不安な気持ちの日あったけど 嬉しい言葉のプレートに 母になった小池がまたお仕事するのが楽しみ。まさか、小池が産休って言葉を使う日がくるなんて、、自分の人生にびっくりさ」と記した。

「ぽんぽこのお腹と過ごす日を楽しむぜ」と小池。「ところで

産休中みんな何して過ごすんだろ？？ 今のところ換気扇掃除しようって考えてます！」とした。

ハッシュタグでも「#妊婦生活」「#マタニティーライフ」「#産休」「#競馬女子」「#umajo」と添えた。

小池は2023年3月に、フジテレビのリアリティー番組「テラスハウス」に出演していた元キックボクサーで俳優の宮城大樹と結婚。今年2月に第1子妊娠を発表。不妊治療を経ての「嬉しい報告」で、すでに安定期で初夏に出産を予定していると明かしている。