お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（50）が5日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。夫とのなれ初めを明かした。

くわばたは吉本興業の養成所であるNSC13期生であったとし、かつては「言うたら、チャンス大城くんと…、あと飛石連休の藤井（ペイジ）くん」と交際したことがあったとぶっちゃけた。

上京したきっかけも藤井だったという。NSC時代に自身は「テディーベア」というお笑いコンビで活動していたが「その時に藤井くんと付き合っていて。そのあと別れて。別れてもずっと好きやったのよ。ほんで藤井くんが俺は東京に行くってなったから、じゃああたしも追いかけて行こうと思って追いかけて東京行って。ほんでホリプロ入ってん」と振り返った。

パーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーは「今で言うストーカー」と驚き、くわばたは「そう。ほんまにストーカーやと思うでこれ」と苦笑した。

さらに藤井が東京・中野に住んでいると聞き「中野でアルバイトしたら、どっかで出会うときがあるかなと思って」働き始めたというが、「中野に住んでるところで中野でアルバイトはストーカー感が強いから、1個ずらした高円寺にしたの」とくわばた。

「その時のバイト先で出会ったのが今の旦那」と打ち明けた。

バービーは「えっ！？そんなに若くして出会ってるんですか？」と仰天。くわばたは当時は「21」歳だったと話して懐かしんだ。

くわばたは09年4月、日本テレビ「魔女たちの22時」で公開プロポーズされ、同年6月に2歳下の一般人男性と結婚。10年10月に第1子男児、13年10月に第2子男児、15年6月に第3子女児を出産した。