◇東都大学野球第4週第2日 中大 3―1 国学院大（2026年5月6日 神宮）

中大のルーキー左腕・西村一毅投手（京都国際）が1点リードの3回1死二塁から登板。失策で一度は同点も、4回以降は無失点投球で打線の奮起を呼び込み、神宮初白星を挙げた。

西村が7連敗で迎えたチームの危機を救い、最後まで投げ抜いた。「マウンドに上がったら、自分が絶対ゼロに抑える」。7回無死一、二塁など後半はピンチの連続も、最速146キロの直球にチェンジアップを武器に決定打は許さなかった。「昨日のミーティングで“絶対負けられない”と確認しあっていた。自分で負けたくないし、途中からいく準備はしていたので。明日（の3回戦）につなげることが出来たので、そこが一番うれしいです」」。最後まで続投を決断した清水達也監督は「ピンチになると表情が逆に締まるです。よく投げた」と労った。

24年夏の甲子園。中崎琉生（現国学院大2年）との二枚エースとして聖地で4試合に登板し、同校初の全国制覇に貢献した。

新天地でも存在感は示しつつあった。4月8日の国学院大戦に先発し4四死球も3回1/3を無失点。同14、15日の青学大戦でも結果を残し、信頼を勝ち取っていた。これで4試合12回1/3で被安打7、奪三振12、防御率0.00と抜群の安定感を見せている。

「あす（7日）は自分が投げるか分かりませんが、準備はしておきます」。救世主となりつつある1年生左腕が語気を強めた。