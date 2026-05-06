元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が5日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。悪意あるSNSの書き込みについて語った。

この日のテーマはネット上で嫌な情報が半永久的に残り続ける“デジタルタトゥー”。デマや被害にあった過去についてトークが繰り広げられた。

過去にSNS上で脅迫めいた誹謗中傷を受けた際に弁護士を通じて開示請求を行ったことがあるという森は「めちゃくちゃ大変でした」と当時を振り返った。

「私のアカウントにするだけじゃなくて、番組のアカウントとか私が出てるコンテンツ全てにやる方がいて。最初、削除申請をしたんですけど、ほぼこれ通らないんですよ。跳ね返されちゃうことが多くて」と回顧。「最後はX社に開示請求をして裁判しますみたいな、ことをやるんですよ」と明かした。

「何個も何個も証拠を提出しなきゃいけないんですよ。そこまででトータル1年くらいかかる、費用もかかります。30万（円）くらいですかね、最低」と説明。「これは諦めちゃう人多いよなって思います」と語った。