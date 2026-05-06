６月の北中米Ｗ杯で日本史上歴代最多５度目のＷ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、６日の第１５節・千葉戦でベンチ入りした。３月１４日の第６節・水戸戦で右ハムストリング肉離れを負ってから約１か月半、９試合ぶりのメンバー入り。

長友は左サイドバックとして開幕から３月１４日の第６節・水戸戦まで全て先発出場。その水戸戦では前半２０分、相手クリアボールを処理しようとした直後に、スピードを落として座り込んだ。その後、担架でピッチから運び出され、同２２分に交代となった。担架で運び出される際には苦悶（くもん）の表情を浮かべ、深刻さを漂わせていた。

クラブから「右ハムストリング肉離れ」と発表された後の３月１９日には自身のＸを更新し、「東京のタイトルとＷ杯専用エンジンに交換するため少しの間休業させていただきます」とつづった。ケガのため、３月下旬に行われた日本代表の英国遠征にもメンバーからも外れていた。

日本代表の森保一監督は「すごくいい調子、いいコンディションで今シーズンはプレーしていた。状況は分からないが、ケガが軽いことを願っています」と長友の復帰を祈っていた。

日本代表ではキャプテンのリバプールＭＦ遠藤航、攻撃の核・モナコＭＦ南野拓実ら、中心選手に長期離脱者が続出。直近では、今月３日にフライブルクのＭＦ鈴木唯人（２４）がウォルフスブルク戦で激しいタックルを受け、鎖骨を骨折した。日本代表で精神的支柱の役割を期待される長友が、メンバー発表（１５日）を前に、なんとか間に合った形となった。