UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグ、アーセナルはアトレティコ・マドリードを1-0と破り、合計スコア2-1で20年ぶりの決勝の舞台へ駒を進めた。



サポーターたちは試合前からお祭り騒ぎだった。試合をレポートしていた『CBS』の生中継では、ジャーナリストがレポートしていたところに発煙筒を持ったサポーターが乱入。まるでモッシュピットのようにレポーターを取り囲み、「オレ！オレ！オレ！」と叫んでいた。





THE SCENES AT THE EMIRATES pic.twitter.com/vYsWy9ItKh — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) May 5, 2026

『Evening Standard』によると、キックオフの3時間も前からスタジアムはサポーターたちで賑わいを見せていたようだ。数千人のグーナーたちがチームバスを出迎え、ミケル・アルテタ監督は「スタジアムに入場する直前に、あんな雰囲気を見たのは初めてだった」と語ったという。サポーターの熱狂はスタジアムで、明らかにチームを後押ししていた。「陸と海を超えて」と記されたティフォが掲げられ、『North London Forever』の歌声はひときわ大きかった。チームが連敗に沈み、静まり返っていた4月のエミレーツ・スタジアムからは想像もできない光景だ。スローインを獲得しただけで大歓声が上がり、5分のアディショナルタイムを耐え切ったあとにはサポーターは大爆発していた。コアなサポーターたちが運営するYouTubeチャンネル『AFTV』でもファンの浮かれぶりを見ることができる。プレミアリーグでもマンチェスター・シティがエヴァートン戦で勝ち点を落としたことで、一気にアーセナル戴冠のムードが高まっている。アトレティコ戦勝利後、アルテタと選手たちはクロック・エンドからノースバンクまで駆け抜け、大歓声に応えた。スタジアムの雰囲気は5月に入ってから明らかに一変した。このままアーセナルは、2つのタイトルを掴むことができるだろうか。プレミアリーグはあと3試合、CLはあと1試合ですべてが決まる。