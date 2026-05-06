これは助かる！「袋失くすから困ってたのよ…！」悲しいアクシデントを防げる100均グッズ

ダイソーといえば、毎年『折りたたみうちわ』が大人気！コンパクトなのでどこでも使いやすく、夏の必需品ですよね。ただ、収納袋を失くしがち…。ですが今年の商品には、持ち運びやすさはもちろん、紛失を防げる嬉しい機能が追加されていました！手持ちのアイテムを組み合わせると、より安心して使えておすすめですよ。

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商品情報

商品名：折りたたみうちわ（オムライス）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480949376

今年はより持ち運びやすくアップデート！ダイソーの『折りたたみうちわ』

今年もダイソーに暑さ対策グッズが続々と登場しています！毎年人気の折りたたみうちわも並んでいたのですが、さらにパワーアップしたアイテムを見つけたのでご紹介します。

それが、こちらの『折りたたみうちわ（オムライス）』という商品。オムライス柄の可愛い折りたたみうちわです。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

ケースに小さく折りたたまれたうちわが収納されており、コンパクトに持ち運ぶことができるのがこのうちわの最大の特徴。

いつでもどこでも、暑さを感じたときにサッと扇いで涼むことができて便利です。

スチール製のワイヤーに、ポリエステル素材の布がピンと張られています。展開すると約20cmの丸いうちわになります。

爽やかなチェック柄にオムライスのイラストが描かれた、遊び心のある可愛らしいデザイン♡涼みながら癒されますよ。

ふんわりとした優しい風量◎収納袋はループ付きで持ち運びやすい！

下敷きであおぐ時のような、ふんわりとした優しい風が届きます。

大きなうちわを使うのは少し気が引けるようなシーンでも、自分だけにそっと優しい風を送れてスマートです。

使用後は8の字にひねりながら重ねるように折りたたむことで、驚くほどコンパクトに。付属の専用ケースに入れれば、バッグの隙間やポケットに収まるサイズ感になります。

収納袋にループが付いているのが、今年の折りたたみうちわのアップデートポイント！手持ちのカラビナやリングなどを取り付けることで、バッグやボトムスのベルトループに装着して、より持ち運びやすくなります。

ただし、カラビナなどを使用して吊り下げると、収納袋の入れ口が真横を向いてしまいます。実際にバッグの外側に取り付けて持ち運んだところ、移動中にうちわ本体が落下してしまったこともありました。

悲しいアクシデントを防ぐためにも、バッグの内側に下げるか、うちわを使用中だけ袋を見失わない目的で吊り下げるのが安心です。

今回は、ダイソーの『折りたたみうちわ（オムライス）』をご紹介しました。

扇子や大きなうちわよりも手軽で、ハンディファンよりも場所を取らないのが魅力的。荷物を増やしたくないけれど、暑さ対策は妥協したくない方におすすめです！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。