これ考えた人天才！「浮かせれば解決」お気に入りをもっと使いやすくできる100均シール

お気に入りの植木鉢。ずっと使いたいけど地面に底がつくタイプで、根腐れが気になるなんてことありませんか？そこでおすすめしたいのが、ダイソーの園芸グッズ。植木鉢を買い替えずとも、今ある植木鉢に後付するだけで根腐れ問題をサポートしてくれるんです！実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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商品情報

商品名：ポットフィートシール

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480907284

植木鉢を買い替える必要なし！アレを後付けできるアイディア商品

ダイソーの園芸コーナーで便利なアイテムを発見！その名も『ポットフィートシール』です。どのようなアイテムかというと植木鉢の底に貼って使うアイテム。

お値段は110円（税込）で、8個入り。植木鉢の形や大きさにもよりますが、1つの植木鉢に対して、4個貼り付けることを推奨されているため、2つの植木鉢に使用可能です。

サイズは指に乗るほどの小さなアイテム。目立ちにくいシンプルなデザインで、植木鉢のデザインを損なうことなく、底を浮かせることができるというアイディア商品です。

脚が付くことで根腐れ防止に！お気に入りの植木鉢がレベルアップ！

貼り付けてみるとこんな感じ。シンプルな植木鉢のデザインと相まって、最初からこういうアイテムだったかのようにも見えますね。

植木鉢の素材との相性にも左右されますが、水がかかる環境でも意外とはがれにくく、しっかりとした安定感があります。

『ポットフィートシール』を貼ることで、このように植木鉢の底と地面の間に隙間ができます。この隙間があることで空気の通り道が生まれ、水に浸りっぱなしになるのを防ぐことができますよ。

根腐れ防止など、植物にやさしい環境作りをサポートしてくれるので、園芸好きさんにはぜひチェックしてほしいアイテムです。

今回はダイソーの『ポットフィートシール』をご紹介しました。お気に入りの植木鉢を買い替えずとも、機能性だけはプラスできる縁の下の力持ち。110円（税込）とお手頃価格なので、取り入れてみてはいかがでしょうか。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。