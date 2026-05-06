◆米マイナーリーグ（３Ａ）シュガーランド５―７アルバカーキ（５日、米テキサス州シュガーランド＝コンステレーションフィールド）

右腕の疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズ・今井達也投手（２７）が傘下３Ａシュガーランドでのアルバカーキ戦で、２度目のリハビリ登板に臨んだが、３回１安打３奪三振１失点も押し出し含め５四球と制球難は解消せず。６３球投げてストライク２７球、ストライク率４２・９％だった。

２回までは１安打１四球だったが、制球が乱れたのが３回だ。２者連続四球の後２人を凡退に仕留めるも、再び２連続四球で１失点。なおもフルカウントとなったが９６・１マイル（約１５４・６マイル）の直球で空振り三振に仕留め１失点で食い止めた。

ア軍番記者Ｊ・ゴンザレス記者が囲み取材の模様をＸに投稿した。

「ボールが先行するのが多かったし、ストライクを取りに行きすぎるというのもあった」と今井。２回までは直球とスライダーで組み立てていたが、投手コーチからスプリットとチェンジアップを増やしてほしいと求められた３回に、その制球に苦しみ、結局直球頼みになったという。「自分のいいところを試合で出し切れてないと今は感じている。自分の強みを出せる方法を探して行ければ」と胸中を語った。

今季西武からアストロズに移籍した今井は、ここまでメジャーで１勝０敗、防御率７・２７。右肩の疲労で４月１２日（日本時間１３日）にＩＬ入りした。４月２８日（同２９日）に傘下の２Ａで最初のリハビリ登板を行ったが、２回０／３で５９球を投げて降板。６安打、５失点、３四球、２三振と精彩を欠いていた。

アストロズのエスパーダ監督は「できれば、５イニング。（前回より）良い結果が出ることを願っている。ストライクを投げ、勝負球をゾーンの中に投げて欲しい。現時点で健康面の問題はないので、いい感触を得て欲しい」と話していた。